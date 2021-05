Pressemitteilung der LR Global Holding GmbH:

LR Gruppe startet erfolgreich in das Geschäftsjahr 2021

- Konzernumsatz in Q1 2021 um rund 15 % auf 79,5 Mio. Euro gesteigert- Normalisiertes EBITDA auf 11,3 Mio. Euro signifikant verbessert- Geschäftsaktivitäten in Südkorea nach Markteintritt gut angelaufen- Neue LR Connect App unterstützt Digitalisierungsprozess in der LR Gruppe- Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt

Die LR Global Holding GmbH, ein führendes digitales Social Selling Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Pflegeprodukte, hat im ersten Quartal 2021 ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt und damit ihren dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt. In den ersten drei Monaten 2021 erzielte die LR Gruppe einen Umsatz von 79,5 Mio. Euro (Vorjahr: 69,0 Mio. Euro) und steigerte diesen ...

