Der Berliner DAX-Konzern meldete den Verkauf seiner Geschäfte in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Montenegro, Rumänien und Serbien sowie von Vermögenswerten in Kroatien an den Konkurrenten Glovo aus Spanien. Der Kaufpreis soll bei 170 Millionen Euro liegen. Delivery Hero will mit dem Erlös aus der Transaktion unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...