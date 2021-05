DGAP-News: Greencells GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

Greencells stärkt Geschäft mit EUR 7,5 Mio. Projekt-Kreditlinie von Euler Hermes; zeigt sich resilient im unsicheren COVID-19 Umfeld



31.05.2021 / 10:00

Saarbrücken, 31. Mai 2021 - Greencells GmbH, ein weltweit agierender EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, gehört zu den Unternehmen, die sich auf dem Höhepunkt der COVID-19-Krise im Jahr 2020 eine Kreditlinie des Kreditversicherungsriesen Euler Hermes gesichert haben.

Trotz der durch die COVID-19-Krise verursachten Unsicherheiten, die sich im gesamten Finanzsektor auf die Neuvergabe von Krediten auswirkten, wurde eine Kreditlinie in Höhe von 7,5 Mio. Euro im Jahr 2020 vereinbart und Anfang 2021 zur Verfügung gestellt. Die Zusammenarbeit mit einem etablierten Branchenakteur wie Greencells gibt Euler Hermes die Möglichkeit, die Entwicklung der erneuerbaren Energieerzeugung trotz der anhaltenden Krise zu unterstützen. Die Vereinbarung deckt Projekte auf globaler Ebene ab. Bei der ersten im Rahmen der Vereinbarung gewährten Garantie handelt es sich um eine Erfüllungsgarantie in Höhe von 5,4 Millionen MYR (1,2 Millionen Euro) zugunsten der malaysischen Netzbehörde.

Cyrill Reidelstürz, CFO der Greencells GmbH, kommentiert: "In einer Zeit, die von wirtschaftlichen Schockwellen geprägt ist, konnte die Greencells GmbH diese neue Beziehung zu einem der wichtigsten Akteure der Kreditversicherungsbranche aufbauen. Dies ist ein Indikator für die starke Leistung unseres Unternehmens sowie für die allgemeine Widerstandsfähigkeit der Photovoltaikbranche in der COVID-19-Krise."

Anna-Katharina Wichmann, Leiterin der MMCD von Euler Hermes Deutschland: "Während der weltweiten Pandemie haben wir unsere Kunden und deren Lieferketten nicht nur vor den wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 geschützt, sondern uns auch intensiv mit wichtigen Zukunftsthemen wie dem Ausbau der erneuerbaren Energien beschäftigt. Mit Greencells unterstützen wir nun einen renommierten Experten auf dem Gebiet der grünen Energie dabei, weltweit mehr Solarparks ans Netz zu bringen."

Beide Unternehmen planen, ihre Partnerschaft parallel zu der wachsenden Greencells-Projektpipeline fortzusetzen.



Über die Greencells GmbH:

Die Greencells GmbH ist ein weltweiter Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen, der sich auf Utility-Scale-Solarkraftwerke spezialisiert hat. Gemeinsam mit der Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Ltd. (zusammen "Greencells-Gruppe"), die weltweit als Solar-Projektentwickler tätig ist, verfügt das Unternehmen in allen Projektphasen über das Know-how, um Solarprojekte aus einer Hand optimiert zu planen, zu finanzieren, umzusetzen und zu betreiben. Die 2009 gegründete Greencells GmbH mit Hauptsitz in Saarbrücken beschäftigt rund 70 Angestellte sowie mehrere hundert Fachkräfte an den jeweils aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die Greencells-Gruppe bereits am Bau bzw. an der Planung von über 2,1 GWp Leistung in mehr als 25 Ländern erfolgreich beteiligt.



Über Euler Hermes:

Euler Hermes ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und anerkannter Spezialist für Kaution und Garantien, Inkasso sowie Schutz gegen Betrug oder politische Risiken. Das Unternehmen verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an, um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.

Die Tochtergesellschaft der Allianz hat ihren Hauptsitz in Paris, ist in über 50 Ländern vertreten und beschäftigt rund 5.800 Mitarbeiter weltweit. 2020 versicherte Euler Hermes weltweit Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 824 Milliarden.

Weitere Informationen auf www.eulerhermes.de.



Greencells Kontakt:

Alexandra Roger-Machart | Head of Communications and PR

ir@greencells.com | Mobile: +49 172 397 0957



Greencells GmbH

Bahnhofstr. 28

66111 Saarbrücken

Germany

www.greencells.com



Euler Hermes Kontakt:

Antje Wolters | Head of Media Relations

antje.wolters@eulerhermes.com

Phone: +49 (0)40 8834-1033 | Mobile: +49 (0)160 899 2772

Euler Hermes Deutschland

Gasstraße 29

22761 Hamburg

Germany

www.eulerhermes.de