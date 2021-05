Vaduz (ots) - Der Staat unterstützt in Ausbildung stehende Personen in Form von Stipendien und Darlehen. Wer hat Anspruch auf ein Stipendium? Worin unterscheiden sich Stipendien und Darlehen? Wie läuft das Antragsverfahren ab?Am Donnerstag, 10. Juni 2021 findet um 18 Uhr im Berufsinformationszentrum (BIZ), Postgebäude in Schaan, eine Informationsveranstaltung zum Thema Stipendien statt.Nach einem kurzen Gesamtüberblick über diese Form der Ausbildungsbeihilfe beantworten Vertreterinnen der Stipendienstelle Fragen und stehen für individuelle Kurzberatungen zur Verfügung.Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist die Anzahl der Besucher/innen weiterhin beschränkt. Eine Teilnahme ist nur nach telefonischer Anmeldung unter 236 72 00 möglich.Die Veranstaltung findet unter den geltenden Corona Hygieneregeln statt. Es gilt eine generelle Maskenpflicht.Pressekontakt:Amt für Berufsbildung und BerufsberatungIris Bieker / Michael GernerT +423 236 72 16 / +423 236 72 03Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100871732