Düsseldorf (ots) - Das GHOST3 Butoh Soundart Festival findet vom 01. - 20. Juni 2021 im Düsseldorfer Weltkunstzimmer statt. Das Festival, bestehend aus einer Ausstellung und zwei Performance Parcours, wird vor Ort und auch online gezeigt.Ausgewählte Butoh-Tänzer*innen geben zudem Workshops. Der japanische Tanz Butoh ist eine Möglichkeit, die Körper-Zell-Erinnerung des Menschen zu aktivieren. Wir befinden uns in einer ständigen Entwicklung.Das Universum ist hier und jetzt, Tod und Leben eine fortlaufende Geschichte. In der Auseinandersetzung mit der Performance nimmt der Mensch, sowohl als Akteur*in wie auch als Zuschauer*in, persönliche Verantwortung an, empfindet sich nicht mehr in einem individuellen Drama, sondern als Teil eines globalen Zusammenhangs.Das GHOST3 Butoh Soundart Festival sucht die Synergie von Tanz, Sound, Bild und Installation, um in dem sich gegenseitig potenzierenden den Ausdruck dieser Kunstformen der ur-menschlichen Frage nach dem Sinn von Leben und Vergänglichkeit nachzuspüren.Mit dem Butoh Soundart Festival verfolgt das Weltkunstzimmer zwei wesentliche programmatische Schwerpunkte seit der Gründung 2012: Dies ist zum einen die tiefe Freundschaft zu Japan und die Förderung der Verbreitung des Butoh-Tanzes, ein japanischer Ausdruckstanz, der sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs entwickelte und sich gegen die Amerikanisierung und Rationalisierung der japanischen Gesellschaft wendete. Zum anderen findet hier eine Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen darstellender und bildender Kunst statt. Grundstein ist die Ausstellung mit Filmarbeiten von Alisa Berger, begehbaren Installationen von Wolfgang Schäfer und skulpturalen Arbeiten von Yukie Beheim. An zwei Tagen werden ausgewählte Räume zum Setting für die Performance-Parcours mit insgesamt sechs Tänzern*innen und sechs Klangkünstlern*innen. Der vielgestaltige Ort der ehemaligen Großbäckerei wird in einen Erlebnisraum verwandelt, der den eingeladenen Künstler*innen atmosphärische Inspiration bietet für das Experiment, in der selbstbestimmten Begegnung zwischen Tanz und Sound die größtmögliche Erfahrungsdichte zu erschaffen.Vor 10 Jahren fand das erste GHOST Festival unter dem Titel "Ghost - deep soul - death bears life" statt. Besonders betroffen machte uns die Bekanntmachung von Sabine Seumes Tod Ende April. Damals bereicherte sie als Tänzerin das Festival mit ihrem Auftritt. Auch der Tod von Masaki Iwana im letzten Jahr, der mit seiner Frau Moeno Wakamatsu das zweite GHOST Festival 2014 prägte, erschütterte uns. GHOST3 wird deshalb in Gedenken an diese beiden Ausnahme-Künstler*innen abgehalten.Das GHOST3 Butoh Soundart Festival steht unter der Schirmherrschaft des japanischen Generalkonsulats. Gefördert durch das Kulturamt der Stadt Düsseldorf, durch die Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse Düsseldorf und die Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland.Zeitplan GHOST3 Butoh Soundart Festival 20211. - 2.6. Workshop 1 mit Yuko Kaseki (als Stream)4.6. Performance Parcours I mit den Tänzer*innen Tadashi Endo, Yuko Kaseki, Valentin Tszin sowie den Soundartists Laure Boer, Echo Ho, Shunsuke Oshio (als Stream und nach Möglichkeit in Präsenz)11.6. Performance Parcours II mit den Tänzer*innen Taketeru Kudo, Yu Sonoda, Moeno Wakamatsu sowie den Soundartists Soya Arakawa, Konrad Kraft, miu12. - 13.6. Workshop 2 mit Taketeru Kudo und Moeno Wakamatsu (als Stream und nach Möglichkeit in Präsenz)18. - 20.6. Workshop 3 mit Yu Sonoda (als Stream und nach Möglichkeit in Präsenz)5. - 20.6. Ausstellung mit Werken von Yukie Beheim, Alisa Berger, Wolfgang SchäferÜber die Ausstellungskünstler*innenAlisa Berger (Absolventin der KHM) ist Medienkünstlerin und Kuratorin und setzt sich seit 2018 intensiv mit Butoh auseinander. Sie erforscht den aufrührerischen Tanz und seine Vertreter*innen und hat bereits mehrere Filmprojekte zu dieser Arbeit realisiert.Wolfgang Schäfer ist bildender Künstler, Butoh-Tänzer und künstlerischer Leiter des WELTKUNSTZIMMERs.Yukie Laurentia Beheim (Absolventin der Kunstakademie Düsseldorf) ist als bildende Künstlerin vor allem bildhauerisch tätig. In ihren installativen und räumlichen Arbeiten verschränken sich verschiedene künstlerische Disziplinen zu neuen Ausdrucksformen um Themen wie Erscheinung, Verwandlung, Verschwinden, und die Spannung zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem zu behandeln.VeranstaltungsortWELTKUNSTZIMMER Ausstellungshallen, Ronsdorfer Str. 77a, 40233 DüsseldorfFestivaldauer1. - 20. Juni 2021Öffnungszeiten AusstellungDo - So 14.00 - 18.00 Uhr, geschlossen am 10. und 11. Juni 2021Ein Besuch der Ausstellung ist abhängig von der geltenden Coronaschutzverordnung NRW. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.Ticketbestellung Performance ParcoursDie Performance Parcours finden online und in Präsenz für eine begrenzte Publikumszahl statt. Den Differenzbetrag für einen Präsenz-Besuch erstatten wir zurück, wenn die Infektionslage nur eine Online-Veranstaltung zulässt. Eine Woche vor dem Veranstaltungsdatum wird hierüber entschieden.Präsenz (20 Euro zzgl. VVK-Gebühr) >> https://weltkunstzimmer.loveyourartist.store/de/ Kostenloser Stream >> www.weltkunstzimmer.de