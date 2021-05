Wer auf einen Dividendentitel setzen will, ist bei der Aktie der Commerzbank aktuell falsch. Hohe Ausschüttung gibt es bei dem Bankenwert schon lange nicht mehr. Seit 2008 gab es in genau zwei Jahren Dividendenzahlungen an die Aktionäre. Das letzte Mal war das 2018 der Fall. Die positiven Meldungen über den Konzernumbau befeuern auch die Spekulationen über eine baldige Wiederaufnahme der Dividende.Ein Sozialplan bei der Commerzbank ist für den Jobabbau aufgestellt und die Umsetzung der Sanierung ...

