Die Aktie von BioNTech präsentiert sich weiterhin extrem stark. Am Freitag konnte sie im US-Handel gut drei Prozent zulegen auf 204,00 Dollar. Auch im deutschen Handel kann das Papier zum Wochenauftakt leicht zulegen. Die Aktie profitiert dabei nicht zuletzt vom grünen Licht zur Zulassung des Corona-Impfstoffs in der EU bei Kindern ab zwölf Jahren.Comirnaty aus dem Hause BioNTech/Pfizer war der erste Covid-19-Impfstoff, der in der EU zugelassen wurde und ist nun der erste, dessen bedingte Marktzulassung ...

