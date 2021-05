Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften zum Wochenauftakt zunächst einmal in der Defensive bleiben. Grund dafür sind schwache Vorgaben von den US-Börsen. Die Wall Street hatte am Freitag einen Großteil der Gewinne angesichts neuerlicher Inflationssorgen eingebüßt. In Asien starteten die Börsen nach der Bekanntgabe japanischer und chinesischer Wirtschaftsdaten durchwachsen in die neue Handelswoche. ...

