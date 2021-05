Die Wall Street hatte es am Freitag zum Börsenschluss fast geschafft: Man beendete den Monat Mai beim S&P 500 mit einem Miniminus von 0,6 Prozent (nach einem Plus von 6% im April) und verabschiedete sich feiertagsbedingt in ein langes Wochenende. Der Monat Juni steht an und man wartet auf weitere Hinweise über den Verlauf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...