Bei den insolventen Adler Modemärkten keimt neue Hoffnung auf. Nach einem staatlichen Überbrückungskredit wurden alle 142 Filialen in Deutschland wieder mit Ware beliefert. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung läuft noch. Die Aktie von Adler Modemärkte machte aber bereits einen Freudensprung. Am Montag setzt sich der Höhenflug fort. Im Januar musste das traditionsreiche Unternehmen, das auch aus der Werbung mit TV-Moderatorin Birgit Schrowange bekannt ist, Insolvenz anmelden (DER AKTIONÄR berichtete). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...