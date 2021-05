Vita 34: Neue Kursfantasie dank dieser Nachricht

Die Aktie der ersten privaten Nabelschnurblutbank Europas Vita 34 (WKN: A0BL84 / ISIN: DE000A0BL849) hatte im vergangenen Jahr einen starken Lauf. Seit dem März-2020-Tief bei acht Euro haben sich die Notierungen zeitweise rund verdoppelt.

Gut möglich ist hier, dass sich die jünsgte Kurs-Rallye weiter fortsetzt, denn Vita 34 konnte mit News aufwarten, die von vielen Anlegern offenbar sehr positiv aufgenommen worden sind.

Fusion mit PBKM

Der Zellbank-Betreiber plant einen Zusammenschluss mit der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), zu der die FamiCord-Gruppe gehört, die Europas größte Stammzellbank. Laut der Unternehmensmeldung haben die beiden Unternehmen am 31. Mai eine entsprechende Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet.

Demnach soll die Fusion über ein Angebot an die Aktionäre von PBKM zum Umtausch aller Aktien von PBKM in Aktien von Vita 34 im Wege einer Sacheinlage zu einem Umtauschverhältnis von 1,3 neuen Vita 34-Aktien gegen eine Aktie von PBKM erfolgen. Der Meldung zufolge haben sich die Hauptsktionäre von PBKM bereits verpflichtet, insgesamt 6.363.170 PBKM-Aktien (rund 69 Prozent des Grundkapitals der PBKM) in Vita 34 einzubringen.

