Der Goldpreis rutschte am Freitag ganz kurz auf 1.882 Dollar, um danach schnell wieder zu steigen. Heute sehen wir ein Preisniveau von 1.906 Dollar. Der Preisrutsch bei Gold geschah am Freitag kurz vor den US-Verbraucherpreisdaten. Diese wichtigen Daten (PCE, Personal Consumption Expenditure) wurden für die USA am Freitag höher gemeldet als erwartet, und sie lagen ...

