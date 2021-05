Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices der Industrie bzw. der Dienstleistungen notieren in Russland mit 50,4 bzw. 55,2 Punkten weiterhin im expansiven Bereich über der 50-Punkte-Marke, so die Analysten von Postbank Research.Auch die Leistungsbilanz präsentiere sich im April sehr robust, was aber auch auf Beschränkungen im Auslandsreiseverkehr zurückzuführen sei. Im Vorfeld der Parlamentswahlen im September bleibe die Fiskalpolitik vermutlich unterstützend und dürfte eher ausgeweitet werden. ...

