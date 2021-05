Stockholm (www.fondscheck.de) - Frank Richter ist ab dem 1. Juni 2021 neuer Head of Institutional Sales bei Nordea Asset Management (NAM) Germany, so Nordea Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser Funktion verantwortet er künftig für NAM von Königstein aus das Geschäft mit institutionellen Anlegern in Deutschland. Dabei berichtet er an Dan Sauer, Head of Institutional and Wholesale Distribution Central Europe. Richter übernimmt die Position von Jan Albers, der sich seit März 2021, nach 16 Jahren bei Nordea, neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb von Nordea Asset Management stellt. ...

