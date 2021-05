Bereits mit der Eröffnung der Wall Street am letzten Montag, d. 24.05., sahen wir uns veranlasst, im Zuge der anhaltenden Schwäche von Technologieaktien im Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV die in diesem Segment seit Wochen nochmals relativ underperformende Aktie von CADENCE DESIGN SYSTEMS zum Verkauf zu stellen.Schon im Performance-Update zum Depot am 02.05. (siehe hier:) hatten wir darauf hingewiesen, dass unmittelbar nach der Ergebnisvorlage zum 1. Quartal 2021 und anschließenden weiteren Prognoseabgabe des Konzernvorstands am 26.04. der Aufwärtstrend der ...

