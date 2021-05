Freiburg (ots) - Caritas international befürchtet eine humanitäre Katastrophe in dem umkämpften Bundesstaat Tigray und weitet die Hilfen aus, um eine Hungersnot zu verhindern.Gemeinsam mit ihren lokalen Partnern leistet Caritas international Nothilfe in der umkämpften Region Tigray im Norden Äthiopiens. Mit weiteren 300.000 Euro sollen nun noch mehr von dem Konflikt betroffene Menschen mit lebensnotwendigen Hilfsgütern versorgt werden. Neben Paketen mit Lebensmitteln wie Getreide, Hülsenfrüchten und Öl werden auch Bargeldhilfen, Medikamente und Hygieneartikel verteilt. Zudem soll die Versorgung mit Wasser sichergestellt werden. Insgesamt erreichen die Hilfen von Caritas international, dem Hilfswerk der Deutschen Caritas, mehr als 200.000 Menschen."Wenn jetzt nicht schnell geholfen wird", sagt Patrick Kuebart, Äthiopienreferent von Caritas international, "droht der Ausbruch einer Hungersnot. Schon jetzt erreichen uns Berichte von Menschen, die verhungert sind."In der Region sind 4,5 Millionen Menschen dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen, nachdem im vergangenen November der Konflikt zwischen den TPLF-Rebellen und den äthiopischen Regierungstruppen eskaliert ist. Der Krieg hat die Ernten zerstört, die Viehbestände wurden geplündert. Hunderttausende Menschen sind vor den Kämpfen aus den ländlichen Regionen in die Hauptstadt Mekele geflohen."Vor allem alleinerziehende Mütter, Schwangere und Kinder, die fliehen mussten", sagt Patrick Kuebart, "bedürfen dringend unserer Hilfen. Wir müssen aber auch die Bedürfnisse der verbliebenen Landbevölkerung im Blick haben. Durch die zerstörte Ernte und fehlendes Saatgut wird auch ihre Situation immer prekärer."Erschwerend kommt hinzu, dass, außer in einigen größeren Städten, der bewaffnete Konflikt in vielen Gebieten der Region noch anhält. Nach wie vor werden täglich Zivilisten getötet, auch humanitäre Helfer kamen bereits ums Leben.Patrick Kuebart, Äthiopienreferent von Caritas international, steht für Interviews zur Verfügung.Caritas international bittet um Spenden:Caritas international, Freiburghttps://www.caritas-international.de/spenden/online/formular?id=IN2021Q2Diakonie Katastrophenhilfe, Berlinwww.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Achim Reinke (Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/4928522