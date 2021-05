Anleihen Finder-Musterdepot-Spiel

Im Mai 2021 sind die Teilnehmer der Anleihen Finder Musterdepot-Spielrunde sehr umtriebig. Markus Stillger, derzeit mit einer Rendite von 26,26% (Vorwoche 24,94%) absoluter Spitzenreiter des Musterdepot-Spiels, holt sich - wie er selbst sagt - zwei spekulative Anleihen (SeniVita und Schalke 04) ins Portfolio. Seine Erklärungen finden Sie weiter unten im Text. Hans-Jürgen Friedrich klettert mit einer aktuellen Rendite von 13,27% (Vorwoche 9,81%) auf den zweiten Platz im Klassement und führt zur Portfolio-Optimierung ebenfalls zwei Trades aus (Verkauf: TERRAGON, Kauf: Metalcorp). Nunmehr auf Position 3 mit einer Rendite von 10,07% (Vorwoche: 10,28%) liegend, stockt Manuela Tränkel ihr Portfolio mit gleich vier Zukäufen (BELANO, Groß & Partner, Pentracor, Ferratum) deutlich auf.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 28.05.2021 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

Markus Stillger

Portfolio-Änderungen im Mai 2021:

Kauf zu nom. 100.000 Euro der Anleihe der SeniVita Social Estate AG (WKN A13SHL) zum Kurs von 8,30%

Kauf zu nom. 5.000 Euro der alten Schalke-Anleihe 2016/23 (WKN A2AA04) zum Kurs von 86,80%

Kauf-Begründungen von Markus Stillger:

"Nachdem die 'Strategen-Bande" in Bayreuth die Dr. Wiesent Sozial gGmbH mit einem Totalschaden vollends an die Wand gefahren hat, notiert auch die Anleihe der Senivita Social Estate im einstelligen Bereich. Noch vor wenigen Monaten wollte das Management den Anlegern weis machen, dass der Gegenwert der Anleiheverbindlichkeiten in Form von testiertem Immobilienvermögen vorhanden ist. Klar ...

