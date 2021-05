Unterföhring (ots) - Stresstest für unsere:n zukünftige:n Bundeskanzler:in. Deutschlands Kanzlerkandidat:innen stellen sich in SAT.1 dem Kreuzverhör einer Schulklasse: Im internationalen Erfolgsformat "Facing the Classroom" (AT) stehen zur Prime Time nicht nur die Parteiprogramme, sondern auch Fragen aus Schulfächern wie Mathe, Englisch oder Geografie auf dem Stundenplan. Auch für ausgewachsene Spitzenpolitiker:innen sicher kein Kinderspiel: Das mussten unter anderem der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern erleben, als sie sich in ihrem Wahlkampf ebenfalls dem TV-Kreuzverhör von Schüler:innen stellten. Welche Noten geben die Schüler:innen den deutschen Kanzlerkandidat:innen?



Daniel Rosemann, SAT.1-Senderchef: "In 'Facing the Classroom' (AT) zeigen sich die Kanzlerkandidat:innen von einer Seite, die wir im normalen Wahlkampf eher selten sehen: nahbar, verständlich und direkt."



Das internationale Erfolgsformat "Facing the Classroom" (AT) wird produziert von Redseven Entertainment GmbH im Auftrag von SAT.1.



