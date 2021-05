Die knapp gehaltene Meldung vom 27. Mai, wonach die Aktien der Action Press AG ab sofort im Düsseldorfer Freiverkehr notiert sind, verleitet einen gestandenen Finanzjournalisten beinahe zwangsläufig dazu, die ganzen alten Storys um Moritz Hunzinger und seine damals am Neuen Markt gelistete Hunzinger Information noch einmal raus zu kramen. Immerhin hatte sich Hunzinger Information die ... The post Action Press: Comeback an der Börse appeared first on Boersengefluester.

