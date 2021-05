Nach Darstellung der Analysten Daniel Großjohann und Thomas Schießle von EQUI.TS hat die GK Software SE im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz um 5 Prozent auf 30,5 Mio. Euro gesteigert und das EBIT auf 3,2 Mio. Euro sogar verdreifacht. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage basiere die Entwicklung im Q1 auf einem guten Bestandskundengeschäft, zwei akquirierten Neukunden und dem Effizienzprogramm. Mit den Umsätzen der Deutsche Fiskal komme ab Q2 im Jahresverlauf ein weiterer wesentlicher Margentreiber hinzu. Laut EQUI.TS verstärke die im Mai erfolgte Veräußerung der AWEK microdata die Fokussierung auf CLOUD4RETAIL. Der Veräußerungserlös dürfe im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen und mit einem kleinen Buchgewinn verbunden sein. In Q1 habe GK jeweils einen Neukunden in Deutschland und Mexiko akquiriert und verfüge weiter über eine gut gefüllte Vertriebspipeline.

Vor allem der gegenüber dem Vorjahresquartal leicht rückläufige Personalaufwand und die geringeren sonstigen Aufwendungen seien für einen kräftigen Anstieg der (Konzern-) EBIT-Marge auf 10,5 Prozent (Q1 2020: 3,7 Prozent) verantwortlich. Mittelfristig plane das Management mit der Erreichung eines Umsatzkorridors von 160 bis 175 Mio. Euro in 2023. Die Ziel-EBIT-Marge liege bei 15 Prozent. Die Veräußerung der AWEK microdata verändere die Mittelfristplanung dabei nicht. Der gute Start ins Geschäftsjahr 2021 und die bereits vorhandene produktseitige Alternative zur euroSuite habe das Analystenteam dazu bewogen, die Umsatzschätzung für 2021 beizubehalten. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 164,50 Euro (zuvor: 162,00 Euro) an und bestätigen das Rating "Kaufen".



