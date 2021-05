Hamburg (ots) - Der Norddeutsche Rundfunk bietet zur anstehenden Bundestagswahl am 26. September 2021 erstmals einen NDR Kandidat*innen-Check für ganz Norddeutschland an. Alle Direktkandidatinnen und -kandidaten aller Parteien aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg haben die Möglichkeit, sich auf einer zentralen NDR Plattform den Wähler*innen zu präsentieren.Andrea Lütke, stellvertretende Intendantin und Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen: "Der digitale Kandidat*innen-Check hilft den Wählerinnen und Wählern, sich über die Politiker*innen zu informieren, deren Konzepte zu vergleichen und sich eine eigene Meinung zu bilden. So bildet der NDR auch mit diesem Angebot zur Bundestagswahl 2021 auf regionaler Ebene die politische Pluralität in Norddeutschland ab, ganz im Sinne des öffentlich-rechtlichen Auftrags".In einem Video und einem Steckbrief können die Direktkandidatinnen und -kandidaten ihre politischen Ideen und Inhalte präsentieren. Für alle Teilnehmenden gelten die gleichen Bedingungen: Für drei Fragen bleibt den Kandidierenden maximal jeweils eine Minute Zeit. Gerade in Pandemiezeiten mit einer völlig neuen Wahlkampfsituation spielt der NDR Kandidat*innen-Check eine besondere Rolle, die Videos produzieren die Kandidat*innen coronabedingt selbst. Die Direktkandidatinnen und -kandidaten, die dabei sein möchten, schreiben eine Mail an kandidatencheck@ndr.de.Videos und Steckbriefe werden zeitgleich im August 2021 auf NDR.de/kandidatencheck veröffentlicht. Bürgerinnen und Bürger können sich dann auf der zentralen Plattform ein Bild von den Kandidat*innen ihres Wahlkreises machen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4928638