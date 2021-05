NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Ein Medienbericht impliziere, dass die spanische Regierung preisregulatorisch in den Strommarkt eingreifen dürfte, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden Studie. Das wäre zwar ungünstig, allerdings könnte die Reaktion der Anleger auf die Nachricht zu deutlich ausfallen. Größere Kursrückschläge bei spanischen Versorgern wären daher wohl Kaufgelegenheiten./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2021 / 00:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2021 / 00:39 / BST

