Der erste Startversuch war noch missglückt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat der chinesische Raumfrachter Tianzhou-2 aber erfolgreich an Chinas Raumstation Tianhe angedockt. Aus technischen Gründen hatte China den eigentlich für den 19. Mai geplanten Start des Raumfrachters Tianzhou-2 verschieben müssen. Am Samstagabend war es dann aber so weit. Die Trägerrakete "Langer Marsch 7" startete vom chinesischen Weltraumbahnhof Wenchang aus und brachte den Raumfrachter ins All. In den frühen Morgenstunden des Sonntags dockte Tianzhou-2 dann am Kernmodul der geplanten ...

