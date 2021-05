Mainz (ots) - Sich selbst annehmen zu können, ist oft nicht leicht. Trans* Personen erfahren zwar in der Gesellschaft eine immer größer werdende Akzeptanz, in der katholischen Kirche müssen sie aber noch um Anerkennung kämpfen. Pater Nikodemus trifft an Fronleichnam in "Ein guter Grund zu feiern", Donnerstag, 3. Juni 2021, 14.05 Uhr im ZDF, Janosch und Mara, die als queere Personen um ihren Platz in der Kirche ringen, denn trans* Personen entsprechen nicht dem lehramtlichen Bild von "Mann" oder "Frau".Pater Nikodemus besucht Janosch und geht mit ihm an Orte, die ihm beim Annehmen seiner Transidentität wichtig wurden. Er trifft auf Wegbegleiter*innen und auf Personen, die mit Janosch für die Rechte von queeren Menschen einstehen. So wie Mara, die nicht-binär ist; sein*ihr Geschlecht liegt außerhalb der binären Kategorien "Mann" und "Frau".An Fronleichnam feiern Katholik*innen das Fest des "Leibes Christi". Sie glauben, dass im gewandelten Brot der Eucharistie Jesus Christus gegenwärtig ist. In Prozessionen wird die gewandelte Hostie, der "Leib Christi", durch die Straßen getragen, um öffentlich den Glauben zu bekennen und zu zeigen, dass nach christlicher Vorstellung Gott nicht nur in der Kirche, sondern im Leben und in jedem Menschen zu finden ist.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/eingutergrundzufeiernSendungsseite: https://zdf.de/gesellschaft/ein-guter-grund-zu-feiernhttps://twitter.com/ZDFpresse (http://twitter.com/ZDFpresse)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4928894