Im Auftrag des Anbieters Spacechain wird SpaceX im Juni zwei Blockchain-Nodes ins All transportieren. Den Anfang macht ein Ethereum-Node für die ISS, später folgt ein Bitcoin-Knoten in einem Satelliten. Am 3. und am 24. Juni 2021 werden die Blockchains der beiden wichtigsten Kryptowährungen ins Weltall erweitert. Spacechain, ein Anbieter für dezentralisierte Infrastruktur, hat an Bord der ISS bereits einiges an Hardware in Betrieb und will nun je einen Ethereum- und einen Bitcoin-Node hinzufügen. Das Vorhaben ist eine Weltpremiere. Blockchain-Knoten im All gibt es bislang nicht. Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...