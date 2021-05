Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat vorläufige Zahlen zur Inflation in Deutschland bekannt gegeben. Demnach ist der Verbraucherpreisindex im Mai 2021 um 0,5% gestiegen. Auf Jahressicht hat die Inflation sogar klar die Marke von 2% übertroffen. Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - wird laut vorläufigen Destatis-Zahlen im Mai 2021 bei 2,5% liegen. Im Vergleich zum Vormonat April dürfte das Plus immerhin bei 0,5% liegen. ...

