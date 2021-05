Die größte Kryptowährung bleibt nach der Kurshalbierung extrem volatil. Allein seit vergangenem Freitag beträgt die Differenz zwischen Tiefstkurs und Höchstkurs über 20%. Das bedeutet aber schon eine Beruhigung gegenüber den noch extremen Werten an den Tagen zuvor. Wir werfen heute einen Blick auf die Kurskapriolen und schauen auf interessante Details.

Am Freitag notierte der Bitcoin noch bei knapp 39.000 US-Dollar. Am gestrigen Sonntag ging es runter bis auf 33.430 US-Dollar. Die Schwankungsbreite ist extrem, aber sie nimmt ab, denn: Am 23. , 21. und 20. Mai schwankte der Bitcoin jeweils sogar intraday um über 20 %. Den Vogel schoss die Kryptowährung allerdings vor genau 10 Tagen ab. Am 19. Mai Tag betrug die Differenz zwischen Tiefstkurs und Höchstkurs über 40%. Wer investiert in etwas derart Volatiles?

