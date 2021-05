Seit März 2020 konnte der Wert rund 50 % zulegen. Das Ende der Fahnenstange ist das allerdings noch lange nicht. Denn der größte Chemiekonzern der Welt ist in Bereichen aktiv, die in den nächsten Jahren deutliches Wachstum versprechen.



Ein entscheidendes Thema für BASF wird die Elektromobilität sein, auch wenn die Autoindustrie mit knapp 20 % Umsatzanteil wegen des Chip-Mangels im laufenden Jahr noch ein Unsicherheitsfaktor ist. Aber dieses Thema sollte bereits eingepreist sein, denn die Analystenschätzungen für den Gewinn je Aktie sind mit 4,70 € eher konservativ, wenn man bedenkt, dass BASF im ersten Quartal bereits 2,00 € eingetütet hat. Bei BASF spiegelt sich das wider, worauf wir bei der Markteinschätzung immer wieder hingewiesen haben: Auf eine in der Krise deutlich verschlankte Kostenstruktur treffen jetzt höhere Umsätze, woraus spürbar höhere Margen resultieren. Bei BASF hob eine um 9 % gesteigerte Absatzmenge den operativen Gewinn vor Sondereffekten um 42 % auf 2,3 Mrd. € an. Das ist Rekord für ein erstes Quartal. Neue Rekordgewinne für BASF im laufenden Jahr werden ungeachtet der Unsicherheiten im Autosektor die logische Folge sein.



