Nach einem Pilotprojekt in Prag trudeln bei Skoda die ersten Vorbestellungen von Vertragshändlern ein: Der tschechische Autohersteller versorgt sie künftig mit Energiespeichern, die aus alten Fahrzeugbatterien bestehen. In Kooperation mit dem tschechischen Technologieunternehmen IBG ÄŒesko führt Skoda Auto einen neuen Energiespeicher für Vertragshändler ein. Das System speichert nachhaltig erzeugten Strom in gebrauchten Akkus der Modelle Enyaq iV, Superb iV und Octavia iV. Die Händler können damit ...

