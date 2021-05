Mainz (ots) -Freitag, 4. Juni 2021, 18.30 Uhr, ErstausstrahlungMit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist ein Trend in Deutschland, der nicht zuletzt durch die Pandemie verstärkt wurde. Hersteller melden hohe Absätze, und wer sein Wunschrad haben möchte, muss mit Wartezeit rechnen. Anlässlich des Tags des Fahrrads am 3. Juni beschäftigt sich das 3sat-Wissenschaftsmagazin "nano" am Freitag, 4. Juni 2021, 18.30 Uhr, in einer "spezial"-Sendung mit Fragen rund um das Fahrrad - von der Verkehrssicherheit über Stadtplanungen bis zur Technik. Gregor Steinbrenner moderiert.Wird die Verkehrsplanung dem Fahrradboom gerecht? Karlsruhe wurde bei einer Umfrage, dem Fahrradklimatest des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), zur fahrradfreundlichsten Stadt gewählt - dazu reichte in der Bewertung nach Schulnoten schon eine "3-". "nano"-Moderator Gregor Steinbrenner ist mit dem Fahrrad in Karlsruhe unterwegs und trifft Verkehrsplaner und -planerinnen der Hochschule Karlsruhe und des Stadtplanungsamtes sowie einen Vertreter des ADFC.Wie eine sinnvolle Verteilung des Verkehrsraums für Auto und Fahrrad aussehen könnte, zeigt Essen: Die Autostadt ist auf dem Weg zur Fahrradstadt, und die Stadtplaner stehen vor einer großen Herausforderung. "nano" schaut sich vor Ort um. Außerdem gibt die Sendung einen Überblick, wie Technik das Fahrrad sicherer machen kann: vom vibrierenden Lenker über den intelligenten Helm bis zur Vernetzung mit anderen Verkehrsteilnehmern.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/nanoDie Beiträge des Magazins: https://kurz.zdf.de/hqCq/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4929134