Der Bitcoin dreht heute wieder völlig frei. Man weiß gar nicht mehr was man glauben und machen soll, wenn der Kurs so dermaßen durch die Decke geht und am nächsten Tag wieder in den Keller fällt! In welche Richtung wird es nun dauerhaft gehen? Oder geht die Berg- und Talfahrt einfach weiter? Die nächsten Tage könnten enorm spannend werden und einiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...