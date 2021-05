Erfreuliche Nachrichten von Apple. Laut einem am Montag vorgelegten Bericht, gab es im vergangenen Jahr bei den Zulieferern des US-Konzerns keine Fälle von unerlaubter Beschäftigung Minderjähriger. Das Thema wird von Investoren zunehmend aufmerksam betrachtet. Apple hatte in der Vergangenheit Probleme in diesem Bereich.Wie aus dem Bericht hervorgeht, hat der Konzern 2020 mehr als 1.000 Kontrollen bei seinen Zulieferern in 53 Ländern durchgeführt. Die Richtlinien von Apple untersagen es den Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...