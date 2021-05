Die Deutsche Bank arbeitet weiter an ihren Aufwärtszielen. Mittlerweile wurde auch die 12 Euro-Marke genommen. So langsam sollte man sich auf eine Korrektur gefasst machen. Oder?Die Aktie der Deutschen Bank (DE0005140008) befindet sich seit September 2020 in einem Aufwärtstrend. Der Rücklauf im Februar 2021 bot seitens der Charttechnik einen sehr risikoarmen Einstieg an. Konnte man diesen bei 8,50 Euro nutzen, ist man derzeit bei über 40 % Buchgewinn. Die Aufwärtsziele bei 11,30 und 12,30 Euro wurden nun erreicht. Das nächste liegt bei 13,25 Euro. ...

