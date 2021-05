Die Aktie des Silberproduzenten Fresnillo plc. gehört in ihrer aktuellen Verfassung derzeit nicht unbedingt zu den stärksten Werten im Silberbereich.Die Aktie des Silberproduzenten Fresnillo plc. gehört in ihrer aktuellen Verfassung derzeit nicht unbedingt zu den stärksten Werten im Silberbereich. Doch ob der Bedeutung des Unternehmens für den Sektor lohnt dennoch ein Blick. Rückblick. In unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...