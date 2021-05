DJ PTA-Adhoc: Deutsche Balaton AG: Ungeprüfter vorläufiger Konzernjahresüberschuss vor Minderheitsanteilen 2020 (IFRS) rd. 141,6 Mio. EUR

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta044/31.05.2021/19:45) - Dem Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, ISIN DE000A2LQT08, liegen inzwischen die vorläufigen Konzernabschlusszahlen (IFRS) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 vor. Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft erachtet die nachstehenden vorläufigen Kennzahlen als relevant für die Beurteilung der Entwicklung des Deutsche Balaton-Konzerns und veröffentlicht diese deshalb vorab.

Die Beteiligungsgesellschaft Deutsche Balaton Aktiengesellschaft hat ihr am 31. Dezember 2020 beendetes Geschäftsjahr gemäß den vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen mit einem Konzernjahresüberschuss vor Minderheitsanteilen (IFRS) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen von rd. 141,6 Mio. Euro (Vorjahr: rd. +27,7 Mio. Euro) abgeschlossen. Hiervon entfällt auf die Anteilseigner der Deutsche Balaton AG ein Anteil von rd. 119,0 Mio. Euro (Vorjahr: rd. +23,4 Mio. Euro).

Das Konzernergebnis der fortzuführenden Geschäftsbereiche zum 31. Dezember 2020 ist geprägt durch das Bewertungsergebnis aus anderen Finanzanlagen und finanziellen Vermögenswerten in Höhe von rd. 136,6 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 24,6 Mio. Euro) und resultiert ausschließlich aus dem Segment "Vermögensverwaltend". Das Segment "Beta Systems" erzielte in 2020 ein Ergebnis vor Steuern von rd. 8,9 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 11,9 Mio. Euro).

Das Segment "Cornerstone Capital" wird per 31.12.2020 aufgrund des fortschreitenden Verkaufs von Beteiligungen und der vom Vorstand in Bezug auf dieses Segment beschlossenen Abbaustrategie als aufgegebener Geschäftsbereich berichtet. Auf den aufgegebenen Geschäftsbereich entfiel in 2020 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. -0,8 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 1,4 Mio. Euro Jahresüberschuss).

Das Gesamtergebnis des Konzerns ("Comprehensive Income") beträgt rd. 141,0 Mio. Euro (Vorjahr: +27,9 Mio. Euro), wovon rd. 117,4 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 23,4 Mio. Euro) den Anteilseignern der Deutsche Balaton AG zuzurechnen sind.

Das Konzerneigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2020 insgesamt rd. 549,1 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 351,3 Mio. Euro). Der Eigenkapitalanteil der Anteilseigner des Mutterunternehmens Deutsche Balaton AG beträgt zum 31. Dezember 2020 rd. 394,4 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 279,7 Mio. Euro) und ist um rd. 41 % gestiegen. Die IFRS-Eigenkapitalveränderung der Anteilseigner des Mutterunternehmens liegt damit innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 32 % - 45 % für das Geschäftsjahr 2020.

Die Konzernbilanzsumme erhöht sich im Vergleich zum 31. Dezember 2020 um rd. 27,3 % auf rd. 703,4 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 552,4 Mio. Euro). Die Konzerneigenkapitalquote zum 31. Dezember 2020 beträgt rd. 78,1 % (Vorjahr: rd. 63,6 %).

Alle für das Geschäftsjahr 2020 vorgenannten Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der Abschlussprüfung und der Billigung durch den Aufsichtsrat.

