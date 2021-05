Alphabet sieht sich wiederholt dem Vorwurf ausgesetzt, die Suchmaschinen-Tochter Google würde ihre Marktmacht beim Thema Online-Werbung missbrauchen. Laut Medienberichten steht das Unternehmen nun in einem Kartell-Verfahren dazu in Frankreich kurz vor der Einigung mit der Wettbewerbsbehörde.Konkret geht es in dem französischen Fall um die Frage, ob Googles hauseigener Werbeserver dem Online-Anzeigenauktionshaus AdX der Amerikaner gegenüber anderen Auktionsbetreibern bevorteilt.Wie das Wall Street ...

Den vollständigen Artikel lesen ...