Sanya, China (ots/PRNewswire) - Die südchinesische Stadt Sanya sammelte eine silberne und zwei bronzene Auszeichnungen bei der IAI (http://www.iaiad.com/en) Festival- und Reisepreisverleihung in Peking am Abend des 28. Mai 2021, bei der die Gewinner der begehrten Auszeichnungen bekannt gegeben wurden. Besonders erwähnenswert ist, dass die Kampagne "Wonderland Sanya", die vom Sanya Tourism Promotion Board (STPB) erstellt wurde, den Silber-Award in der Kategorie "Cultural Tourism IP" gewann. Die Kampagne "Sanya International Travel Destination-Integrated Marketing Communication" und die "2020 TOP 50 Travelers Conference", die gemeinsam von STPB und Qyer.com veranstaltet wurde, erhielten zwei Bronzemedaillen in der Kategorie "Brand Marketing"."Das STPB hat einen offenen und neuartigen Ansatz gewählt, um die Integration von Kultur und Tourismus zu erforschen, als Teil seiner laufenden Bemühungen, Sanya als Reiseziel zu fördern", sagte die stellvertretende Direktorin des STPB, Wu Xiaolin, während ihrer Rede bei der Zeremonie. "Aufgeschlossen begrüßen wir alle Vorschläge für neue Produkte und Kampagnen, die auf einem gemeinsamen Vermarktungsmodell basieren. Wir werden die Marke weiter ausbauen, indem wir die Gründe, warum ein Reisender Sanya als Reiseziel wählen könnte, erweitern, sei es das Wertversprechen oder die Lifestyle-Optionen, die die Stadt bietet, oder einfach die vielen Möglichkeiten, wie Urlauber dort Spaß haben können. Wir bemühen uns aktiv darum, qualitativ hochwertige Projekte an Bord zu bringen, neue Tourismusmodelle zu entwickeln, die auf den anspruchsvollsten Standards basieren, während wir weiterhin die Botschaft verstärken, die Sanya sowohl auf dem nationalen als auch auf dem internationalen Markt erfolgreich als Reiseziel der Wahl bekannt gemacht hat. Ziel ist es, neben der Errichtung des Hainan Free Trade Ports einen Beitrag zur Entwicklung von Sanya als Tourismusstandort von Weltrang zu leisten."Das STPB startete die Werbekampagne unter dem Motto "Wonderland Sanya" im Dezember 2020, nachdem es eine Analyse der Präferenzen der Reisenden und eine Segmentierung der Quellmärkte auf der Grundlage einer eingehenden Studie des lokalen Tourismusmarktes durchgeführt hatte. Die Kampagne zielt auf die wichtigsten Verbrauchergruppen in der Altersgruppe von 18 bis 35 Jahren ab und spricht mit ihren Themen vor allem junge Verbraucher an. Sie hat eine wachsende Zahl von Inlandsreisenden angezogen, die ihre internationalen Reisepläne aufgrund der Covid-19-Pandemie aufgegeben hatten. Der Schöpfer der Kampagne nutzte die touristischen Ressourcen der Stadt, um die anvisierte jüngere Zielgruppe anzuziehen, was wiederum zur Entwicklung des Marktes beitrug.Was die Marketingkommunikation betrifft, hat STPB ein neues gemeinsames Marketingmodell eingeführt, bei dem Produkt- und Medienressourcen in Übereinstimmung mit den Marktbedürfnissen integriert werden. Mit einem verstärkten Fokus auf die Sammlung von tourismusbezogenen Daten und Aktualisierungen der Subventionspolitik, zusammen mit den Branding-Bemühungen der Stadt und öffentlich-privatem gemeinsamen Marketing, erweist sich der Vorstand als erfolgreich bei der Erleichterung der schnellen Erholung und Rückkehr zu einem stetigen Wachstum des Tourismusmarktes.Für die Zukunft plant das STPB, das Bewusstsein für Sanya als Reiseziel mit warmem Klima und Meer weltweit zu erhöhen, indem es die folgenden Aufgaben in seine Roadmap aufnimmt:- Ständig Marketingmodelle recherchieren und in die Tat umsetzen, die den aktuellen Entwicklungstrends des lokalen Marktes entsprechen;- Kombinieren Sie die Durchführung innovativer Offline-Marketing-Kampagnen mit dem Aufbau einer Online-Plattform, die das Messaging, das die Einzigartigkeit von Sanya als Reiseziel hervorhebt, noch verstärkt;- Erstellen Sie verschiedene Werbethemen für jeden Zielmarkt, unter anderem als Ort für Hochzeiten, Gesundheits- und Wellnesstourismus sowie als Urlaubsziel, das jedem Mitglied der Mehrgenerationenfamilie etwas zu bieten hat.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1521427/Sanya_China_IAI_International_Travel_Awards_Ceremony.jpgPressekontakt:Guan Zhaosytpb.gz@sanya.gov.cn+86-18789000422Original-Content von: Sanya Tourism Promotion Board, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151761/4929235