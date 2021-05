DJ PTA-Adhoc: Deutsche Real Estate AG: Die Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft verbleibt im Summit Properties Limited-Konzern

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin, 31. Mai 2021 (pta048/31.05.2021/21:00) - Die Summit Properties Limited, Guernsey, hat uns heute mitgeteilt, dass die am 4. Februar 2021 veröffentlichten Verhandlungen über den Verkauf von Beteiligungen an ihren deutschen Tochtergesellschaften heute zu einem Abschluss geführt worden sind. Die Beteiligung an der Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft ist von der Transaktion nicht betroffen und verbleibt somit im Konzern der Summit Properties Limited.

Der Vorstand

Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft

(Ende)

