Die in Wien börsennotierte Zumtobel Group mit Sitz in Dornbirn (Vorarlberg) hat am Donnerstagabend vorläufige Zahlen fürs abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 (per 30. April 2021) vorgelegt. Das Jahresergebnis ist demnach deutlich auf 45,6 Mio. Euro (Vj.: 14,5 Mio. Euro) gestiegen. Der Umsatz hingegen ging um 7,7 Prozent auf 1,04 Mrd. Euro zurück. Auch der operative Gewinn (EBIT) sank auf 45,5 Mio. Euro ...

