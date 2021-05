München (ots) - Die Münchener Zuversicht schien nach der ersten Niederlage im Halbfinale gegen Ludwigsburg und Andrea Trinchieris Ärger über die eigene Spielweise etwas überraschend. "Serien sind dafür gemacht, um gebrochen zu werden", erklärte Bayerns Trainer also vor dem 2. Spiel in Ludwigsburg. Es folgte ein Münchener 82:72 nach 30 Heimsiegen der MHP Riesen - 1:1 steht es nun im Halbfinal-Duell. "Mein Team braucht manchmal einen Treffer ins Gesicht. Ludwigsburg hat uns sehr hart getroffen und heute haben wir eine bessere Leistung gezeigt." Ludwigsburgs Head Coach John Patrick versuchte zu erklären: "Mit dem Bayern-Druck sind wir nicht klargekommen." Nach der Niederlage sieht er sein Team wieder als "Underdog", aber "vielleicht ist das gut für uns. Wir müssen alles vergessen und nur spielen." Das 3. Spiel der Serie findet am Mittwoch statt - ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Montagsspiels - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen steht das 2. Halbfinale zwischen ALBA Berlin und ratiopharm Ulm an - ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport.MHP Riesen Ludwigsburg - FC Bayern München 72:82Der FC Bayern München siegt in Ludwigsburg und stellt auf 1:1 in der Serie. Head Coach Andrea Trinchieri: "Es steht 1:1 und Ludwigsburg ist ein sehr gutes Team. Deswegen glaube ich, wir müssen sehr ruhig bleiben. Wir sind nach einem sehr schlampigen Spiel 1 zurückgekommen... Jetzt regenerieren wir uns. In 48 Stunden steht das nächste Kapitel an."Über den Unterschied zu Spiel 1: "Ich glaube, dass mein Team manchmal einen Treffer ins Gesicht braucht. Ludwigsburg hat uns sehr hart getroffen und heute haben wir eine bessere Leistung gezeigt."D.J. Seeley scherzte darüber, dass Marko Pesic ihn in der Halbzeit als besten Offensivspieler der Liga betitelt hat: "Das ist Bullshit."Die MHP Riesen Ludwigsburg verlieren das erste Mal nach 30 Heimsiegen in Folge und kassiert den Ausgleich in der Serie. Head Coach John Patrick: "Ich habe noch nie so viele Airballs bei uns gesehen.Vielleicht haben wir ein bisschen Druck gespürt, aber Bayern hat verdient gewonnen...Mit dem Bayern-Druck sind wir nicht klargekommen."Wie er den Druck von seinen Spielern nehmen kann: "Eine gute Frage. Ich glaube, wir sind jetzt die Underdogs. Vielleicht ist das besser für uns. Wir müssen alles vergessen und nur spielen."Jonas Wohlfarth-Bottermann ergänzte: "Bayern hat verdient gewonnen. Hut ab. Die waren wacher als wir. Die waren präsenter als wir... Ich sehe es dennoch als gute Leistung. Wir kämpfen weiter, denn es steht 1:1."Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic in der Halbzeitpause: "Ich fand, heute haben wir ab Ende des 1. Viertels befreiter aufgespielt. Ich fand uns im 1. Spiel vor allem im 1. Viertel etwas arrogant, etwas überheblich. Das ist das bessere Wort... Das hat mich ein bisschen erinnert an Spiel 3 gegen Crailsheim... Wir dürfen nicht vergessen: Wir spielen hier gegen den Tabellenführer. Wer gedacht hat, dass wir ohne Kämpfen hier durchspazieren, der hat spätestens nach dem 1. Viertel in Spiel 1 gemerkt, dass es nicht so wird."Bayerns Trainer Andrea Trinchieri vor dem Spiel, ob es ihn interessiert, dass Ludwigsburg seit über 30 Spielen nicht mehr zuhause verloren hat: "Nein... Weil Serien dafür gemacht werden, um gebrochen zu werden. Ich bin kein großer Fan von Zahlen. Ich respektiere sie, aber ich coache nicht nach ihnen. Die zeigen einen Trend an, aber ich brauche sie nicht, um zu sehen, dass Ludwigsburg ein gutes Team ist."easyCredit BBL LIVE bei MagentaSportHalbfinalsDienstag, 01.06.2021Ab 20.15 Uhr: ALBA Berlin - ratiopharm UlmMittwoch, 02.06.2021Ab 20.15 Uhr: FC Bayern München - MHP Riesen LudwigsburgDonnerstag, 03.06.2021Ab 20.15 Uhr: ratiopharm Ulm - ALBA BerlinFreitag, 04.06.2021Ab 20.15 Uhr: FC Bayern München - MHP Riesen LudwigsburgSamstag, 05.06.2021Ab 20.15 Uhr: ratiopharm Ulm - ALBA BerlinSonntag, 06.06.2021Ab 14.45 Uhr: MHP Riesen Ludwigsburg - FC Bayern MünchenMontag, 07.06.2021Ab 20.15 Uhr: ALBA Berlin - ratiopharm UlmPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4929244