DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. Juni

=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:00 CH/BIP 1Q PROGNOSE: -0,4% gg Vq/-0,2% gg Vj 4. Quartal: +0,3% gg Vq/-1,6% gg Vj *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 62,0 zuvor: 60,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,2 1. Veröff.: 59,2 zuvor: 58,9 *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -9.000 gg Vm zuvor: +9.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,0% zuvor: 6,0% *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 64,0 1. Veröff.: 66,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,8 1. Veröff.: 62,8 zuvor: 62,9 *** 10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Online-HV 10:00 DE/Fraport AG, Online-HV 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Online-HV 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, Online-HV 10:00 DE/Bundesfinanzministerium, Bundesbank und Bafin, Pressebriefing zum 8. Bericht des Ausschusses für Finanzstabilität, Berlin *** 10:30 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler, PK zur aktuellen Corona-Lage, Berlin 10:30 DE/Finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, Toncar, digitales Pressegespräch zum Wirecard-Untersuchungsausschuss, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 66,1 1. Veröff.: 66,1 zuvor: 60,9 10:30 DE/BDEW-Hauptgeschäftsführerin Andreae, PK zur Aktuellen Corona-Lage, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,7% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,1% zuvor: 8,1% 11:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Statement zu den Arbeitsmarktzahlen, Berlin 11:00 DE/Zeal Network SE, Online-HV 11:00 IT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:45 DE/Bundesaußenminister Maas, PK vor Videokonferenz der Nato-Außenminister, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,5 1. Veröff.: 61,5 zuvor: 60,5 *** 16:00 US/Bauausgaben April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 60,5 Punkte zuvor: 60,7 Punkte 18:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) auf der Economic Club of New York Webinar *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q, Palo Alto *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

