Oerlikon übernimmt Coeurdor, um in den wachsenden Luxusgütermarkt zu expandieren

Pfäffikon Schwyz, Schweiz, und Maîche, Frankreich, 1. Juni 2021 - Oerlikon gibt die erfolgreiche Übernahme von Coeurdor bekannt, einem führenden Komplettanbieter von Komponenten für die schnell wachsende Luxusgüterbranche.

"Mit dieser Akquisition erweitern wir unser Angebot und stärken unsere Positionierung im Luxusgütermarkt", sagte Dr. Markus Tacke, CEO der Division Oerlikon Surface Solutions. "Die Kreativität und Agilität von Coeurdor und ihre Fähigkeit, Kundenwünsche im höchst anspruchsvollen Luxusgütermarkt rasch umzusetzen sind eine starke Ergänzung zu unserem heutigen Angebot im High-End-Deco-Markt."

Coeurdor ist eine etablierte Marke und bietet weltweit führenden Luxusmarken ein Komplettangebot von der Konzeption bis zur Herstellung und Beschichtung metallischer Komponenten. Accessoires von Coeurdor finden sich an Ledertaschen, Gürteln, Uhren und anderen Luxusgütern. Coeurdor mit Hauptsitz in Frankreich hat Produktionsanlagen in Italien und Portugal und beschäftigt mehr als 220 Fachkräfte.

Oerlikon bietet innovative Oberflächenlösungen wie PVD-Beschichtungen (physical vapour deposition; physikalische Gasphasenabscheidung) für Metall- und Kunststoffkomponenten, diamantartige Kohlenstoffschichten (diamond like coatings; DLC), Anlagen für die Oberflächenbeschichtung sowie Pulver und Druckdienstleistungen für die additive Fertigung. Diese Lösungen werden in der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, in der Medizintechnik und Werkzeugindustrie sowie im Bereich High End Deco sowie für Konsumgüter und Haushaltsgeräte eingesetzt. Die Expertise von Coeurdor liegt in der Entwicklung und Herstellung von Komponenten und der Nutzung von PVD- und nachhaltiger Galvanotechnik für die Veredlung von Luxuswaren.

"Robert Jeambrun bleibt Geschäftsführer von Coeurdor. Beim weiteren Ausbau des Geschäfts wird das Unternehmen von der weltweiten Präsenz und den führenden Technologien von Oerlikon profitieren können. Indem wir die Kompetenzen bündeln, können wir unsere Technologieführerschaft im Luxus- und High-End-Deco-Markt durch ein komplettes Portfolio an hochwertigen Oberflächenbeschichtungen für alle Arten von Metallen, Legierungen und Polymeren erweitern", fügte Dr. Tacke hinzu.

"Für das Familienunternehmen Coeurdor, das auf eine lange Tradition der Handwerkskunst zurückblickt und auf akribische Arbeitsweise und strenge Qualitätssicherung setzt, ist dies ein hervorragender nächster Schritt, um global zu expandieren", sagte Robert Jeambrun, Geschäftsführer und Eigentümer von Coeurdor. "Als Unternehmen des Oerlikon-Konzerns bekommen wir weltweit Zugang zu weiteren Segmenten des Luxusgütermarkts. Wir sehen auch riesiges Potenzial im Einsatz der führenden Oberflächentechnologien von Oerlikon, zum Beispiel PVD, und den Möglichkeiten in der Digitalisierung und im 3D-Druck, um moderne Beschichtungs- und Luxus-4.0-Lösungen zu entwickeln, wie etwa Big-Data-Analyse, flexible Herstellung oder serielle Massenanfertigung für den Luxusgütermarkt."

Die Akquisition wurde erfolgreich abgeschlossen und beide Parteien sind übereingekommen, keine finanziellen Einzelheiten der Transaktion offenzulegen.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist eine weltweit führende Innovationsschmiede in den Bereichen Oberflächentechnologie, Kunststoffverarbeitung und additive Fertigung. Mit seinen Lösungen, umfassenden Services und modernen Werkstoffen optimiert der Konzern die Leistung und die Funktion, das Design und die Nachhaltigkeit der Produkte und Fertigungsprozesse seiner Kunden in wichtigen Industriebranchen. Oerlikon leistet seit Jahrzehnten technologische Pionierarbeit. Die Erfindungen und Aktivitäten des Konzerns sind stets geleitet von dem Anspruch, die Ziele seiner Kunden zu unterstützen und die Entwicklung hin zu einer nachhaltigeren Welt zu fördern. Der Konzern mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz führt sein Geschäft in zwei Divisionen - Surface Solutions und Polymer Processing Solutions. Er war im Geschäftsjahr 2020 mit über 10 600 Mitarbeitenden an 179 Standorten in 37 Ländern präsent und erzielte einen Umsatz von CHF 2,3 Mrd.

Über Coeurdor

Seit über 60 Jahren bietet Coeurdor der Luxusgüterindustrie sein Know-how in der Fertigung und Veredlung von Metallkomponenten an. Dabei baut das Unternehmen auf eine Tradition feinster Handwerkskunst und akribische Arbeitsweise. Im Laufe der Jahre ist Coeurdor so für wichtige Kunden, die Wert auf strengste Qualitätssicherung und absolut zuverlässigen Service legen, zu einem vertrauenswürdigen Partner geworden. Vom ersten Briefing bis zur Lieferung des fertigen Teils steuert und managt Coeurdor das gesamte Projekt.

