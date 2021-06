Google Schweiz ab 2023 als neue Alleinmieterin an der Müllerstrasse 16/20

Swiss Prime Site Immobilien konnte das Bürohaus an der Müllerstrasse 16/20 in Zürich 2018 im Rahmen eines Swap-Deals von einem Immobilienfonds der Credit Suisse Asset Management erwerben. Im Gegenzug für den Anteil am Urban Entertainment Center «Sihlcity» wurde die attraktive Immobilie im Paket mit zwei weiteren Liegenschaften ins Portfolio von Swiss Prime Site Immobilien überführt. Der Mietvertrag mit der bisherigen langfristigen Mieterin läuft im Sommer 2021 aus und wird nicht mehr verlängert. Swiss Prime Site Immobilien hat mit Google Schweiz eine neue Alleinmieterin für die Müllerstrasse 16/20 gefunden. Dazu Martin Kaleja, CEO Swiss Prime Site Immobilien: «Die Schweiz und insbesondere Zürich hat sich in den letzten Jahren im Bereich Internettechnologie sehr stark entwickelt und ist zu einem eigentlichen Hub in Europa geworden. Wir sind äusserst zufrieden, dass wir Google, einen der Impulsgeber der Branche, von der Standortqualität unserer Immobilie überzeugen konnten.» Lucas Stolwijk, EMEA Regional Workplace Services Manager bei Google Schweiz, ergänzt: «Die zentrale Lage der Liegenschaft, sowie die Nähe zu unseren anderen Standorten in der Stadt Zürich, waren die durchschlagenden Argumente für uns und unsere Mitarbeitenden. Weiter überzeugte uns das Konzept von Swiss Prime Site Immobilien, das Gebäude auf den neusten Stand der Technik sowie den höchstmöglichen Standard in Bezug auf Nachhaltigkeit zu transformieren. Wir freuen uns weiter in den Standort Zürich zu investieren und unsere Zusammenarbeit mit lokalen Partnern im hiesigen Innovations-Ökosystem weiter zu stärken.»

Mit Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit zum Erfolg

Das Gebäude wurde 1980 erbaut und verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 15 000 m2. Mit der Nähe zum Stauffacher und in Gehdistanz zum Züricher Hauptbahnhof ist die Immobilie optimal mit dem öffentlichen Verkehr (Tram, S-Bahn) erschlossen. Die Liegenschaft wird innen und aussen umfassend saniert. Dazu gehören der vollständige Rückbau bis auf die Tragstruktur, die Erneuerung der Fassade und des Dachs sowie der gesamten Gebäudetechnik. Die Müllerstrasse 16/20 wird zudem zum Leuchtturmprojekt in Bezug auf nachhaltiges und modernes Bauen und nach der Vollendung per Ende 2023 SNBS-zertifiziert. Swiss Prime Site Immobilien wird die Transformation der Liegenschaft ganz im Sinne der integralen Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft («Circular Economy») durchführen. So werden alle abgebauten Materialien katalogisiert und wenn immer möglich wiederverwendet. Dies spart Transportwege, ist ressourcen- und CO2-schonend und wahrt die bestehende Identität des Gebäudes innerhalb der Stadt. Dazu nochmals Martin Kaleja, CEO Swiss Prime Site Immobilien: «Nachhaltigkeit ist für Swiss Prime Site Immobilien ein integraler Bestandteil des Geschäftsmodells. Wir setzen uns für den Einsatz von umweltschonenden Techniken, erneuerbaren Energien und nachhaltigen Konzepten ein. Wir sind äusserst zufrieden mit Google Schweiz eine Partnerin gefunden zu haben, die diese Haltung teilt und unsere Erfahrung mit nachhaltigen Gebäuden, in der Immobilie an der Müllerstrasse 16/20 einbringen lässt.»