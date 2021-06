Überdimensionale Portale in Vilnius und Polen lassen Fußgänger in Echtzeit miteinander kommunizieren. Sie sehen nach Science-Fiction aus und sollen international Brücken schlagen. Neben dem Bahnhof in der litauischen Hauptstadt Vilnius prangt ein rund drei Meter hohes rundes Denkmal, in dessen Mitte ein Straßenzug abgebildet zu sein scheint. Wer näher tritt, stellt fest: Das ist kein überdimensionales Foto, das ist eine Liveübertragung. Und zwar zu der polnischen Stadt Lublin, in der ein ebensolches Portal auf dem Hauptplatz steht. Passanten können darüber in Echtzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...