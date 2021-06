The following instruments on XETRA do have their first trading 01.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.06.2021Aktien1 KYG9845C1069 Yidu Tech Inc.2 CA02073T1049 Alpha Esports Tech Inc.3 SGXC37098255 Cromwell European REIT4 FR0012821916 Hipay Group S.A.5 CA44955L1067 i-80 Gold Corp.6 GB00BNYKB709 Kitwave Group PLC7 HK0000735800 SF REIT8 US89904V1017 Tuesday Morning Corp.9 US98980B1035 ZipRecruiter Inc.10 CA67090W2085 NV Gold Corporation11 US3024921039 Flywire Corp.12 CA25537R1091 Dividend 15 Split Corp.13 CA3175043064 Financial 15 Split Corp.14 CA51253L1004 Lakewood Exploration Inc.15 US92212A1088 Vantage Towers AG16 MHY1146L1258 Castor Maritime Inc.17 US43475E1055 Holcim Ltd. ADR18 ES06784309E7 Telefónica S.A. BZRAnleihen1 XS2348767836 Synthos S.A.2 NO0011017089 Gaming Innovation Group PLC3 CH1113755461 Zuger Kantonalbank4 US001055BJ00 AFLAC Inc.5 US023608AJ15 Ameren Corp.6 US023608AH58 Ameren Corp.7 US02361DAT72 Ameren Illinois Co.8 US02361DAR17 Ameren Illinois Co.9 US03027XAW02 American Tower Corp.10 US03027XAV29 American Tower Corp.11 US03040WAX39 American Water Capital Corp.12 US03040WAW55 American Water Capital Corp.13 US03073EAN58 AmerisourceBergen Corp.14 US03073EAR62 AmerisourceBergen Corp.15 US03073EAL92 AmerisourceBergen Corp.16 US032095AJ08 Amphenol Corp.17 US94973VAY39 Anthem Inc.18 US040555CW21 Arizona Public Service Co.19 US04686JAB70 Athene Holding Ltd.20 US049560AM78 Atmos Energy Corp.21 US049560AL95 Atmos Energy Corp.22 US049560AN51 Atmos Energy Corp.23 US049560AR65 Atmos Energy Corp.24 US053332AY81 AutoZone Inc.25 US053332AX09 AutoZone Inc.26 US05348EBG35 Avalonbay Communities Inc.27 US05348EBH18 Avalonbay Communities Inc.28 USP14517AB56 Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.29 US10112RBD52 Boston Properties L.P.30 US10112RBB96 Boston Properties L.P.31 FR0014003U03 Bpifrance Financement S.A.32 US11120VAH69 Brixmor Operating Partnership L.P.33 US133131AZ59 Camden Property Trust34 US13645RAX26 Canadian Pacific Railway Co.35 US14149YBA55 Cardinal Health Inc.36 US15189XAN84 Centerpoint Energy Houston Electric LLC37 US15189XAM02 Centerpoint Energy Houston Electric LLC38 US15189TAW71 CenterPoint Energy Inc.39 US15189TAX54 CenterPoint Energy Inc.40 US161175BJ23 Charter Communications Operating LLC41 US125523AK66 Cigna Corp.42 US125523AJ93 Cigna Corp.43 US174610AT28 Citizens Financial Group Inc.44 US174610AS45 Citizens Financial Group Inc.45 US126117AV22 CNA Financial Corp.46 US207597EJ05 Connecticut Light & Power Co.47 US209111FF50 Consolidated Edison Co. of New York Inc.48 US209111EU37 Consolidated Edison Co. of New York Inc.49 US209111FW83 Consolidated Edison Co. of New York Inc.50 US209111FM02 Consolidated Edison Co. of New York Inc.51 US209111FJ72 Consolidated Edison Co. of New York Inc.52 US21036PBF45 Constellation Brands Inc.53 US210518DF00 Consumers Energy Co.54 US210518DD51 Consumers Energy Co.55 US22160KAP03 Costco Wholesale Corp.56 US22160KAN54 Costco Wholesale Corp.57 US22160KAQ85 Costco Wholesale Corp.58 US22822VAR24 Crown Castle International Corp.59 US22822VAQ41 Crown Castle International Corp.60 US126408GY39 CSX Corp.61 US126408GS60 CSX Corp.62 US126408HQ95 CSX Corp.63 US25278XAL38 Diamondback Energy Inc.64 US25389JAU07 Digital Realty Trust L.P.65 US25470DBH17 Discovery Communications LLC66 US25470DAD12 Discovery Communications LLC67 US256677AG02 Dollar General Corp. [New]68 US23338VAM81 DTE Electric Co.69 US23338VAK26 DTE Electric Co.70 US23338VAH96 DTE Electric Co.71 US23338VAL09 DTE Electric Co.72 US233331AW74 DTE Energy Co.73 US233331BC02 DTE Energy Co.74 US233331BF33 DTE Energy Co.75 US29364DAU46 Entergy Arkansas LLC76 US29364DAS99 Entergy Arkansas LLC77 US29364WBA53 Entergy Louisiana LLC78 US29364WBD92 Entergy Louisiana LLC79 US29364WBC10 Entergy Louisiana LLC80 US29364WAZ14 Entergy Louisiana LLC81 US26884ABM45 ERP Operating L.P.82 US29670GAE26 Essential Utilities Inc.83 US29670GAD43 Essential Utilities Inc.84 US29717PAV94 Essex Portfolio L.P.85 US29717PAT49 Essex Portfolio L.P.86 US30036FAA93 Evergy Kansas Central Inc.87 US485134BR00 Evergy Metro Inc.88 US313747BA44 Federal Realty Investment Trust89 US316773DA59 Fifth Third Bancorp90 US316773CY45 Fifth Third Bancorp91 US341081FQ54 Florida Power & Light Co.92 US341081FG72 Florida Power & Light Co.93 US341081FF99 Florida Power & Light Co.94 US341081FA03 Florida Power & Light Co.95 US341081FM41 Florida Power & Light Co.96 US341081FU66 Florida Power & Light Co.97 US341081FL67 Florida Power & Light Co.98 US341081FB85 Florida Power & Light Co.99 US341081FR38 Florida Power & Light Co.100 US341081FH55 Florida Power & Light Co.101 US34959JAH14 Fortive Corp.102 US35137LAG05 Fox Corp.103 US35137LAM72 Fox Corp.104 US361448BF99 GATX Corp.105 US891027AS33 Globe Life Inc.106 US40049JAT43 Grupo Televisa S.A.B. de C.V.107 US444859BM39 Humana Inc.108 US445658CF29 Hunt [J.B.] Transport Services Inc.109 US446150AS35 Huntington Bancshares Inc.110 US45167RAG92 IDEX Corp.111 US45687AAP75 Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd.112 US832696AS78 J.M. Smucker Co.113 US485170BE34 Kansas City Southern114 US49271VAH33 Keurig Dr Pepper Inc.115 US49326EEK55 Keycorp116 US49326EEJ82 Keycorp117 US49446RAS85 Kimco Realty Corp.118 US500631AH98 Korea Electric Power Corp.119 US50540RAW25 Laboratory Corp. of America Holdings120 US50540RAV42 Laboratory Corp. of America Holdings121 US512807AW84 Lam Research Corp.122 US512807AV02 Lam Research Corp.123 US512807AX67 Lam Research Corp.124 US517834AE74 Las Vegas Sands Corp.125 US517834AF40 Las Vegas Sands Corp.126 US517834AH06 Las Vegas Sands Corp.127 US84610WAB19 Life Storage L.P.128 US534187BL23 Lincoln National Corp.129 US540424AT59 Loews Corp.130 US56501RAC07 Manulife Financial Corp.131 US571748BN17 Marsh & McLennan Cos. Inc.132 XS2324826994 MDGH - GMTN B.V.133 US59156RBM97 MetLife Inc.134 US59523UAR86 Mid-America Apartments L.P.135 US637432NP60 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.136 US637432NV39 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.137 US65339KBR05 Nextera Energy Capital Holdings Inc.138 US65473PAJ49 NISOURCE Inc.139 US655844CF36 Norfolk Southern Corp.140 US655844BM95 Norfolk Southern Corp.141 US665859AV62 Northern Trust Corp.142 XS2348030268 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.143 US67021CAP23 NSTAR Electric Co.144 US681936BL34 Omega Healthcare Investors Inc.145 US85172FAM14 OneMain Finance Corp.146 US69121KAC80 Owl Rock Capital Corp.147 US695156AU37 Packaging Corp. of America148 US70109HAL96 Parker-Hannifin Corp.v 149 US71567RAM88 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III150 US71567RAQ92 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III151 US743315AV57 Progressive Corp. [Ohio]152 US743315AX14 Progressive Corp. [Ohio]153 US74834LAV27 Quest Diagnostics Inc.154 US754730AG43 Raymond James Financial Inc.155 US913017BA69 Raytheon Technologies Corp.156 US75884RAV50 Regency Centers L.P.157 US760759AU48 Republic Services Inc.158 US760759AV21 Republic Services Inc.159 US78355HKN88 Ryder System Inc.160 US81180WAT80 Seagate HDD Cayman161 US835495AL63 Sonoco Products Co.162 US857477BC69 State Street Corp.163 US858119BK53 Steel Dynamics Inc.164 US87165BAN38 Synchrony Financial165 US416515BF08 The Hartford Financial Services Group Inc.166 US501044DP37 The Kroger Co.167 US693475AP09 The PNC Financial Services Group Inc.168 US872540AT63 TJX Companies Inc.169 US89352HBA68 TransCanada PipeLines Ltd.170 US89352HAD17 TransCanada PipeLines Ltd.171 US86787EBC03 Truist Financial Corp.172 US05531FBH55 Truist Financial Corp.173 USH42097CL90 UBS Group AG174 US90265EAQ35 UDR Inc.175 US906548CR12 Union Electric Co.176 US907818DR61 Union Pacific Corp.177 US907818DV73 Union Pacific Corp.178 US911312AN61 United Parcel Service Inc.179 US911312AR75 United Parcel Service Inc.180 US91324PCD24 UnitedHealth Group Inc.181 US91324PBE16 UnitedHealth Group Inc.182 US91324PBU57 UnitedHealth Group Inc.183 US92277GAV95 Ventas Realty L.P.184 US92277GAJ67 Ventas Realty L.P.185 US92556HAA59 ViacomCBS Inc.186 US929089AD25 Voya Financial Inc.187 US929160AT60 Vulcan Materials Co.188 US384802AE44 W.W. Grainger Inc.189 US95040QAJ31 Welltower Inc.190 US95040QAK04 Welltower Inc.191 US92940PAD69 WRKCo Inc.192 US92940PAB04 WRKCo Inc.193 US983919AK78 Xilinx Inc.194 XS2338999761 Beyond Housing Ltd.195 DE000HLB2334 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale196 XS2348030425 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.197 XS2345035963 Wabtec Transportation Netherlands B.V.