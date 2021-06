Mit einem Monatsplus in Höhe von 7,6 Prozent erzielte der Goldpreis die beste Performance seit Juli vergangenen Jahres. Damals ging es um elf Prozent bergauf.Der Dollarindex wies hingegen zum zweiten Mal in Folge einen Monatsverlust aus. Nach 2,1 Prozent im April verlor er im Mai 1,6 Prozent an Wert. Auch von der "Inflationsfront" erhält die Krisenwährung weiterhin Rückenwind, nachdem die deutsche Mai-Inflationsrate mit 2,3 Prozent auf den höchsten Stand seit September 2008 geklettert war. ...

