Der Silberpreis steht vor dem Ausbruch, Kupfer hat jüngst erst ein Allzeithoch erreicht. Gold wiederum scheint die 1.00er-Marke hinter sich zu lassen. Mit der Aktie von Defiance Silver können Anleger von den Chancen bei allen drei Metallen mit aussichtsreichen Projekten in Mexiko profitieren.

Kupfer nahe des Allzeithoch, Silber vor dem Ausbruch!

Der Kupfermarkt boomt wie selten zuvor. Dank der steigenden Nachfrage durch Batterien für Elektroautos und Erneuerbare Energien hat das Metall ein Allzeithoch markiert. Die Bank of America hält einen Kupferpreis von 13.000 Dollar für möglich, die Investmentbank Goldman Sachs wiederum prognostizierte Preise oberhalb von 15.000 US-Dollar und sieht im "Kupfer das neue Öl". Bei Silber sieht es ebenfalls vielversprechend aus. Die Notiz legte vom Tief Ende März bis auf über 28 Dollar je Unze zu und könnte nun Richtung 30 US-Dollar marschieren, wie viele Marktbeobachter prognostizieren. An dieser Schwelle kam es Ende Januar fast zum "Silverqueeze. Die Aussichten sind auch wegen der starken Nachfrage ähnlich gut wie bei Kupfer, die kurzfristigen Kursziele bewegen sich zwischen 30 und 35 Dollar. Dabei steigt die Industrienachfrage rasant. Zum anderen könnte das Angebot knapp werden; die UBS glaubt, dass ein globales Angebotsdefizit schon 2021 möglich sein könnte.

Defiance Silver: Aktie sammelt Kräfte!

Für Anleger bestehen in diesen Bereichen mittel- und langfristig also große Chancen mit Engagements bei Kupfer und Silber. Defiance Silver (0,96 CAD | 0,65 Euro; CA2447672080) besitzt sowohl das Gold-Kupfer-Projekt Tepal als auch mit San Acacio ein äußerst aussichtsreiches Silber-Projekt in Mexiko. Beide befinden sich in den besten Mining-Regionen des Landes. Die Defiance-Aktie hatte bereits 2020 ein starkes Jahr hingelegt. Insgesamt konnte sich der Wert bis zum Jahresschluss vervierfachen. Wer im Märztief einstieg, hat seinen Einsatz sogar mehr als 15 mal herausbekommen. Die Aufwärtsbewegung nimmt nach einer Phase der Konsolidierung nun wieder Fahrt auf. Defiance kratzt wieder an der Ein-Dollar-Marke und hat sie vor zwei Wochen erreicht. Aktuell konsolidiert der Wert knapp darunter. Sollten der Kupfer- und/oder der Silberpreis weiter wie bisher zulegen, dürfte es genug Rückenwind für ein nachhaltiges Überschreiten geben. Hinzu kommt, dass Defiance derzeit ein umfangreiches Bohrprogramm fährt. Dementsprechend gibt es laufend Nachrichten von den beiden Projekten.

Tepal:

