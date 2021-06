DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat sich bei ihrer Ratssitzung zurückhaltend geäußert, blieb aber auf Kurs, um möglicherweise im Juli vor dem Hintergrund einer sich aufheizenden Wirtschaft größere Änderungen an ihrem geldpolitischen Ansatz anzukündigen. Die RBA beließ ihren Leitzins und ihr Ziel für dreijährige Staatsanleihen bei 0,10 Prozent und hielt an ihrer Prognose fest, dass die offiziellen Zinssätze frühestens 2024 angehoben werden. "Die Fortschritte beim Abbau der Arbeitslosigkeit waren schneller als erwartet, es gibt Berichte über Arbeitskräftemangel in einigen Teilen der Wirtschaft", erklärte RBA-Gouverneur Philip Lowe. "Trotz der starken Erholung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt sind Inflation und Lohndruck gedämpft." Ökonomen erwarten, dass die RBA im Juli wichtige Änderungen ihres geldpolitischen Kurses verkünden wird, indem sie ihre Pläne für ihr Ziel für dreijährige Staatsanleihen und die Zukunft ihres quantitativen Lockerungsprogramms umreißt. Es wird erwartet, dass die RBA im Juli bekannt gibt, welche Benchmark-Staatsanleihe sie anstreben wird, um ihr Ziel der Zinskurvensteuerung zu erreichen. Eine Ankündigung über die Größe und den Umfang einer dritten Tranche der quantitativen Lockerung wird ebenfalls erwartet. Die RBA steht unter Druck, den geldpolitischen Stimulus zurückzufahren, da sich die australische Wirtschaft stark erholt hat und auch andere wichtige Zentralbanken auf der ganzen Welt die Notwendigkeit erkannt haben, die Stimulierung zurückzufahren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,5 1. Veröff.: 61,5 zuvor: 60,5 16:00 Bauausgaben April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 60,5 Punkte zuvor: 60,7 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.205,50 +0,32% Nasdaq-100-Indikation 13.694,00 +0,29% Nikkei-225 28.806,53 -0,19% Hang-Seng-Index 29.261,81 +0,38% Kospi 3.221,98 +0,56% Shanghai-Composite 3.610,46 -0,14% S&P/ASX 200 7.151,80 -0,14%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Erneut mit keiner einheitlichen Tendenz zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Während es in Tokio und Schanghai leicht abwärts geht, liegt der Hang-Seng-Index in Hongkong moderat im Plus. In Sydney sind die Blicke auf die Zinsentscheidung der australischen Notenbank gerichtet. Wie weitgehend erwartet wurden die Zinsen bestätigt. Der S&P/ASX 200 gibt leicht nach. Für keinen Impuls in Schanghai sorgt der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der im Rahmen der Erwartung und zum Vormonat wenig verändert ausgefallen ist. In Hongkong sprechen Marktteilnehmer von einer abwartenden Haltung im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten, so Einzelhandelsumsätzen aus Hongkong und dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA, beides für Mai. Der Aktienmarkt in Tokio verzeichnet den zweiten Handelstag in Folge Abgaben. Marktteilnehmer verweisen auf die weiter bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Corona-Neuinfektionen. Die japanische Regierung hatte zuletzt den Notstand für viele Regionen bis zum 20. Juni verlängert.

US-NACHBÖRSE (Freitag, 28. Mai)

Sehr ruhig gestaltete sich der nachbörsliche Handel am Freitag im Vorfeld des verlängerten Wochenendes. In den USA bleiben am Montag wegen des "Memorial Day" die Börsen geschlossen. Die Salesforce-Aktie gab leicht um 0,2 Prozent nach. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen und zudem den Jahresausblick angehoben. Dies hatte die Aktie im regulären Handel am Freitag um 5,4 Prozent nach oben getrieben.

WALL STREET (Freitag, 28. Mai)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.529,45 0,19 64,81 12,82 S&P-500 4.204,11 0,08 3,23 11,93 Nasdaq-Comp. 13.748,74 0,09 12,46 6,68 Nasdaq-100 13.686,51 0,21 28,67 6,19 Freitag Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,02 Mrd 1,90 Mrd Gewinner 1.985 2.104 Verlierer 1.344 1.207 Unverändert 154 177

Gut behauptet - Ermutigende Konjunkturdaten stützten. Die persönlichen Ausgaben stiegen zuletzt nicht stärker als erwartet und weckten daher keine neuen Inflationsängste. Gleichzeitig zeigte der überraschend starke Chicaco-Einkaufsmanagerindex, dass sich die US-Wirtschaft von der Corona-Krise erholt. Das bevorstehende lange Feiertagswochenende sorgte derweil für Zurückhaltung. Bei den Einzelwerten weckten Boeing (-1,5%) die Aufmerksamkeit, weil es immer noch Probleme mit dem 787 Dreamliner gibt. Salesforce.com Inc (+5,4%) übertraf im ersten Quartal die Schätzungen der Wall Street und erhöhte den Jahresausblick. Ein durch die Pandemie ausgelöster Run auf Computer bescherte den Herstellern HP und Dell Technologies starke Finanzergebnisse. Anleger nutzten die guten Nachrichten aber zu Gewinnmitnahmen. HP verloren sogar 9,0 Prozent, nachdem die Aktie sich zwischen März 2020 und Mai 2021 bereits verdreifacht hatte. Dell gaben 1,1 Prozent nach. Ulta Beauty (+5,2%) stieß unterdessen mit einem Umsatzzuwachs in die Gewinnzone vor.

US-ANLEIHEN (Freitag, 28. Mai)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -1,2 0,15 2,0 5 Jahre 0,79 -2,6 0,82 42,9 7 Jahre 1,25 -0,6 1,26 60,1 10 Jahre 1,58 -2,0 1,60 66,5 30 Jahre 2,26 -2,0 2,28 61,4

Die Anleiherenditen gaben etwas nach und signalisierten, dass die Inflationssorgen etwas in den Hintergrund rückten. Allerdings berichteten Marktteilnehmer von einem dünnen Geschäft, weil am Anleihemarkt vor dem Feiertagswochenende nur eine verkürzte Sitzung stattfand.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:18 Uhr % YTD EUR/USD 1,2221 -0,1% 1,2228 1,2192 +0,1% EUR/JPY 133,81 -0,1% 133,99 133,75 +6,1% EUR/GBP 0,8591 -0,2% 0,8605 0,8598 -3,8% GBP/USD 1,4226 +0,1% 1,4209 1,4181 +4,0% USD/JPY 109,49 -0,1% 109,58 109,71 +6,1% USD/KRW 1106,00 -0,2% 1108,00 1108,86 +1,9% USD/CNY 6,3724 +0,0% 6,3700 6,3664 -2,4% USD/CNH 6,3727 -0,0% 6,3728 6,3644 -2,0% USD/HKD 7,7595 -0,0% 7,7611 7,7606 +0,1% AUD/USD 0,7745 +0,1% 0,7735 0,7728 +0,6% NZD/USD 0,7274 -0,0% 0,7275 0,7251 +1,3% Bitcoin BTC/USD 36.978,76 +0,3% 36.884,01 35.506,01 +27,3%

Beim Bitcoin ging es gewohnt volatil zu. "Anlegerinnen und Anleger brauchen hier weiterhin Nerven aus Drahtseilen", so QC Partners. Die Volatilität sei schon immer hoch gewesen. Im vergangenen Monat habe diese jedoch bei fast unglaublichen 120 Prozent gelegen. Der Bitcoin ging gut 4 Prozent fester aus dem Tag mit knapp 37.000 Dollar, nachdem er am frühen Morgen noch rund 3 Prozent im Minus gelegen hatte. In der Vorwoche hatte er im Hoch noch über 40.000 gelegen. Die türkische Lira zeigte sich von den jüngsten Rekordtiefs etwas erholt. Dabei halfen starke Wachstumszahlen im ersten Quartal.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,54 66,91 +1,8% 1,22 +39,2% Brent/ICE 70,08 69,32 +1,1% 0,76 +36,7%

Am Ölmarkt setzten die Teilnehmer auf eine steigende Nachfrage im Gefolge der wirtschaftlichen Erholung, die Preise zogen etwas an. Dies dürfte auch den Hintergrund bilden, wenn die Opec am Dienstag über Förderquoten für Juni und Juli verhandelt. Zugleich bleiben die Sorgen wegen eines möglichen zusätzlichen Angebots aus Iran im Markt. Im asiatischen Handel am Dienstag steigen die Preise weiter.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.910,95 1.908,18 +0,1% +2,78 +0,7% Silber (Spot) 28,23 28,08 +0,6% +0,16 +7,0% Platin (Spot) 1.194,00 1.190,35 +0,3% +3,65 +11,6% Kupfer-Future 4,69 4,68 +0,2% +0,01 +33,1%

Der Goldpreis hielt die Gewinne aus dem späten Freitagsgeschäft und blieb über der Marke von 1.900 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Peru hat die offizielle Zahl seiner Corona-Toten um mehr als das Doppelte heraufgesetzt. Grund ist eine Erweiterung der offiziellen Kriterien für Todesfälle, die auf das Coronavirus zurückgeführt werden.

IRAN

verfügt nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über 16 Mal mehr angereichertes Uran als im internationalen Atomabkommen von 2015 vereinbart.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Mai etwas belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 52,0 (April: 51,9) Punkte.

NSA-SPIONAGEAFFÄRE

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben Aufklärung in der Spionageaffäre um die Nationale Sicherheitsbehörde NSA der USA und den dänischen Geheimdienst gefordert. Zuvor hatte es Medienberichte gegeben, wonach der dänische Geheimdienst dem NSA beim Abhören von deutschen und europäischen Spitzenpolitikern geholfen hat.

