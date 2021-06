01.06.2021 - creditshelf AG (ISIN: DE000A2LQUA5) bekam im Januar einen weiteren Investor "an Bord" - die Amsterdamer Trade Bank - was natürlich die Wachstumsperspektiven des FinTech's von der Kapitalseite her unterstützt. Und dann liefert creditshelf ein Rekordquartal ab, Dazu die Kooperation mit der Sparkasse Bremen - als "ergänzenden Finanzierungsbaustein. Und weiter geht's - Schritt für Schritt: Bielefeld-Gütersloh Die creditshelf Aktiengesellschaft und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh schließen eine umfassende Kooperationsvereinbarung zur Erweiterung des Finanzierungsangebots für den ostwestfälischen ...

