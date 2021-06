DJ Daimler und Nokia legen Patentstreit bei

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler und Nokia haben ihren Patentstreit um Telekommunikationsstandards beigelegt. Beide Unternehmen haben laut Mitteilung einen entsprechenden Patentlizenzvertrag unterzeichnet. "Mit diesem Lizenzvertrag lizenziert Nokia Mobilfunktechnologie an Daimler und erhält im Gegenzug dafür Zahlungen", heißt es in der Mitteilung der Unternehmen. Alle anhängigen Verfahren würden beendet. Das umfasse auch die Beschwerde, die Daimler gegen Nokia bei der Europäischen Kommission eingereicht hat. Details des Vergleichs wurden nicht genannt. Bei dem Streit ging es unter anderem um ein Patent für die Mobilfunktechnik in Autos.

